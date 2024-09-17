Похолодання суне в Україну разом з дощами: де зіпсується погода найбільше

В Україні значно погіршаться погодні умови. В окремих областях очікується посилення вітру, дощі, грози та похолодання.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 18 вересня в Україні очікується ускладнення погодних умов, через що оголошено про "жовтий рівень небезпечності".

За прогнозами синоптиків, у південних і східних областях, а також вдень у Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікуються сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду.

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Щодо температурних показників та опадів:

Київщина: Очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, вдень – від 19 до 24 градусів.

У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень – 21-23 градуси.

Загалом по Україні прогнозується зниження температури повітря порівняно з попередніми днями. Місцями очікуються невеликі короткочасні дощі. Сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду у південних та східних областях.

Синоптиця Наталка Діденко повідомила, що температура повітря 18 вересня становитиме від 18 до 22 градусів. Дощі випадатимуть майже у всій Україні, окрім східних областей.

"Вітер залишається рвучким, на півдні, у центральній частині та сході часом до штормового, до 15-20 метрів за секунду", – додала вона.

За її прогнозом, надалі в Україні переважатиме тепла та суха погода.

Нагадаємо, 15 вересня в Одесі зливи затопили будинки та вулиці.

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