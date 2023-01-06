"Надеюсь борщ внутренне укололи?": читатели поддержали утренний троллинг россиян от Андрея Беднякова

Телеведущий Андрей Бедняков напомнил своим читателям, какую пропаганду ежедневно выливают из экранов российских СМИ. В своей публикации он напомнил весь бред, придуманный в россии.

Подборкой лжи Кремля он поделился в своем аккаунте Instagram, где его поддержали сотни фанатов. Ранее у Беднякова были поклонников из россии, где он был известен как телеведущий украинского шоу "Орел и Решка".

К своим читателям он обратился на русском языке. После начала вторжения российские поклонники часто обвиняли его в измене и разной бессмыслице.

Видео дня

"Вышел я, Хохол проплаченный, первый раз на свободу в 2023 году. Все стабильно в новом году. Поздоровался в лифте с бойцами НАТО, затем подкинул снегирей в костер людям из Европы, которые сюда толпами ринулись. Мерзнут там, как собаки", - потроллил он пропагандистов.

Далее Бедняков вспомнил о детях, которые с детства бегают с оружием в руках.

"Резвятся малыши. Только ходит научились, а уж со стволами в руках. Прыгают. ведь "кто не скачет, тот.." у нас все четко на районе с этим", - продолжил он.

Под публикацией появилось более тысячи комментариев, она получила более 50 тысяч лайков.

"Друзья, у кого есть сушеные снегири? Хоть полкило? В компот, для цвета добавить нечего";

"Надеюсь и борщ внутривенно укололи! С утречка, вместо завтрака 👏 а то не порядок";

"А мы как раз планируем готовить младенца)) Посоветуйте, пожалуйста, маринад, а то последний раз чуть-чуть жесткое получилось))";

"Да что говорит 😂 обычное утро Украинцев";

"Андрей, с ними шутить нельзя) они же всему верят... Завтра скобеева весь ваш пост вынесет в массы С Рождеством всю вашу семью".

Свои слова поддержки также написала коллега Леся Никитюк и футболист Сергей Кривцов, напомнивший о распятии мальчика.

Ранее стало известно, что Андрей Бедняков стал отцом. Его жена, актриса Анастасия Короткая находится с детьми в США.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграм канал !