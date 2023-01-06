"Сподіваюсь борщ внутрішньо вкололи?": читачі підтримали ранковий тролінг росіян від Андрія Бєднякова

Телеведучий Андрій Бєдняков нагадав своїм читачам, яку пропаганду щоденно виливають з екранів російських ЗМІ. В своїй публікації він нагадав всі нісенітниці, шо вигадали в росії.

Підбіркою брехні Кремля він поділився у своєму акаунті Instagram, де його підтримали сотні фанатів. Раніше Бєдняков мав шанувальників з росії, де він був відомим як телеведучий українського шоу "Орел і Рєшка".

До своїх читачів він звернувся російською мовою. Після початку вторгнення російські шанувальники часто закидали йому зраду та звинувачували в різному безглузді.

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"Вышел я, Хохол проплаченный, первый раз на свободу в 2023 году Все стабильно в новом году. Поздоровался в лифте с бойцами НАТО, затем подкинул снегирей в костер людям из Европы, которые сюда толпами ринулись. Мерзнут там, как собаки", - потролив він пропагандистів.

Далі Бєдняков згадав, про дітей, які змалечку бігають зі зброєю в руках.

"Резвятся малыши. Только ходить научились, а уже со стволами в руках. Скачут. ведь "кто не скачет, тот .." у нас все четко на районе с этим", - продовжив він.

Під публікацією зявилося більше тисячі коментарів, вона отримала понад 50 тисяч вподобань.

"Друзі, у когось є сушені снігури? Хоч півкіло? В узвар, для кольору добавити нічого";

"Надеюсь и борщ внутривенно вкололи! С утречка, вместо завтрака 👏 а то не порядок";

"А ми якраз плануємо готувати немовля)) Порадьте, будь ласка, маринад, а то останній раз трохи жорстке получилось))";

"Та что говорить 😂 обычное утро Украинцев";

"Андрей,с ними шутить нельзя) они же всему верят...Завтра скобеева весь ваш пост вынесет в массы🤣🤣🤣🤣🤣З Різдвом всю вашу родину".

Свої слова підтримки також написала колега Леся Нікітюк та футболіст Сергій Крівцов, який нагадав про розп'яття хлопчика.

Раніше стало відомо, що Андрій Бєдняков став батьком. Його дружина, акторка Анастасія Коротка наразі знаходиться з дітьми у США.

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