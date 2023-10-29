Надо создать ''клетку'': как правильно подготовить гортензии к зиме

Деревянные кусты гортензий довольно выносливы, однако их следует правильно подготовить к зимовке. Независимо от того, в каком климате они растут, гортензии должны быть защищены от холода и потери влаги.

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Если зимой температура будет опускаться ниже 18 градусов мороза, придется построить укрытие для гортензии до первых морозов, чтобы защитить свои растения, пишет wikihow.com.

Осенью добавьте под кусты гортензий необходимо добавить компоста, чтобы прикормить их. Компост разлагается медленно, поэтому внесение его осенью даст вашим растениям питательные вещества весной, когда они им потребуются.

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Поверх грунта нанесите слой компоста толщиной 5,1–7,6 см. Используя грабли, осторожно разверните компост в верхней части грунта. Если земля уже промерзла, насыпьте на нее компост. Он разрушится в течение зимы и будет "кормить" растения весной.

Садоводы советуют тщательно поливать растения каждые несколько дней до промерзания земли. Гортензии нужно достаточное количество воды, чтобы они были увлажненными и здоровыми.

Чтобы подготовить растения к холодам, поздней осенью обильно полейте их. Каждые 2-3 дня насыщайте корневую часть водой и дайте ей постепенно погрузиться в почву, чтобы добиться основания растения. Также – применяйте мульчу поздней осенью или в начале зимы, или когда земля промерзнет. Укладка мульчи, пока еще относительно тепло, может привлечь грызунов.

Уложите 15–20 см мульчи вокруг основания растения. Гортензии нуждаются в толстом слое мульчи, чтобы защитить их должным образом в течение зимы. Разбрасывайте мульчу, чтобы покрыть землю вокруг основания ваших растений. Убедитесь, что мульча имеет высоту не менее 15 см.

Также специалисты советуют построить для гортензии "клетку".

Вставьте колья в землю на расстоянии не менее 10 см от растения. С помощью молотка вбейте вертикально 4 деревянных колья в землю со всех сторон растения. Столбики следует размещать на расстоянии не менее 7,6-10,2 см от основания растения. Вбейте колья не менее 10 см в землю, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Не позволяйте веткам вашего растения опираться на колья.

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Приблизительно за месяц до первых ожидаемых заморозков оберните колья мешковиной, чтобы создать "клетку" для ваших гортензий. Обязательно выбирайте такой материал для растительных "клеток", который будет пропускать воздух, например мешковину. Поверните материал вокруг внешней стороны деревянных кольев, пока круг не закроется.

Затем прикрепите материал для ограды к кольям степлером. Прикрепите верхнюю, среднюю и нижнюю части каждого круга к дышащему материалу, обернутому вокруг него. Разместите горловину степлера непосредственно над материалом клетки и древесиной позади нее. Нажмите на курок степлера, чтобы крепко вставить скобы в древесину. Если вы не закрепите материал на деревянных кольях, сильный снег или ветер могут снести клетку.

Затем заполните "клетку" доверху листьями, чтобы ваше растение было полностью окружено. Листья защитят гортензии от холода, не отягощая и не повреждая ее.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных.

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