Треба створити ''клітку'': як правильно підготувати гортензії до зими

Деревні кущі гортензій доволі витривалі, однак їх варто правильно підготувати до зимівлі. Незалежно від того, в якому кліматі вони ростуть, гортензії мають бути захищені від холоду та втрати вологи.

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Якщо взимку температура опускатиметься нижче 18 градусів морозу, доведеться спорудити укриття для гортензії до перших морозів, щоб захистити свої рослини, пише wikihow.com.

Восени додайте під кущі гортензій необхідно додати компосту, щоб підгодувати їх. Компост розкладається повільно, тому внесення його восени дасть вашим рослинам поживні речовини навесні, коли вони їм будуть потрібні.

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Поверх ґрунту нанесіть шар компосту товщиною 5,1–7,6 см. Використовуючи граблі обережно розгорніть компост у верхній частині ґрунту. Якщо земля вже промерзла, насипте на неї компост. Він зруйнується протягом зими й буде "годувати" рослини навесні.

Садівники радять ретельно поливати рослини кожні кілька днів до промерзання землі. Гортензії потрібна достатня кількість води, щоб вони були зволоженими та здоровими.

Щоб підготувати рослини до холодів, пізньої осені рясно полийте їх. Кожні 2-3 дні насичуйте кореневу частину водою і дайте їй поступово зануритися в ґрунт, щоб досягти основи рослини. Також – застосовуйте мульчу пізньої осені або на початку зими, або коли земля промерзне. Укладання мульчі, поки ще відносно тепло, може привабити гризунів.

Покладіть 15–20 см мульчі навколо основи рослини. Гортензії потребують товстого шару мульчі, щоб захистити їх належним чином протягом зими. Розкидайте мульчу, щоб покрити землю навколо основи ваших рослин. Переконайтеся, що мульча має висоту не менше 15 см.

Також фахівці радять збудувати для гортензії "клітку".

Вставте кілки в землю на відстані не менше 10 см від рослини. За допомогою молотка вбийте вертикально 4 дерев’яні кілки в землю з усіх боків рослини. Стовпчики слід розміщувати на відстані не менше 7,6–10,2 см від основи рослини. Вбийте кілки щонайменше на 10 см у землю, щоб переконатися, що вони надійно закріплені. Не дозволяйте гілкам вашої рослини спиратися на кілки.

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Приблизно за місяць до перших очікуваних заморозків оберніть кілки мішковиною, щоб створити "клітку" для ваших гортензій. Обов’язково вибирайте такий матеріал для рослинних "кліток", який пропускатиме повітря, наприклад мішковину. Оберніть матеріал навколо зовнішньої сторони дерев’яних кілків, доки коло не замкнеться.

Потім прикріпіть матеріал для огорожі до кілків степлером. Прикріпіть верхню, середню та нижню частини кожного кола до дихаючого матеріалу, обгорнутого навколо нього. Розташуйте горловину степлера безпосередньо над матеріалом клітки та деревиною позаду неї. Натисніть на курок степлера, щоб міцно вставити скоби в деревину. Якщо ви не закріпите матеріал на дерев’яних кілках, сильний сніг або вітер можуть знести клітку.

Потім заповніть "клітку" доверху листям, щоб ваша рослина була повністю оточена. Листя захистить гортензії від холоду, не обтяжуючи й не пошкоджуючи її.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин.

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