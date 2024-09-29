Найдена аномальная планета, которая демонстрирует, что произойдет с Землей через 8 миллиардов лет

Астрономы нашли планету, которая может показать будущее Земли через миллиарды лет. Планета KMT-2020-BLG-0414, расположенная в 4000 световых годах от нас, вращается вокруг белого карлика – звезды, завершившей свой жизненный цикл. Это открытие позволяет ученым предположить, какой будет судьба нашей планеты после того, как Солнце перейдет в фазу белого карлика.

Приблизительно через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта, поглотив ближайшие планеты, среди которых Меркурий, Венера, и, возможно, Земля. Если Земля выживет, она может превратиться в похожий мир, как планета KMT-2020-BLG-0414, и удалиться от угасающего Солнца, пишет Live Science.

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Иллюстративное изображение планеты-карлика. Источник: Giuseppe Parisi

Ученые отмечают, что жизнь на Земле будет возможна еще около миллиарда лет, до момента, когда океаны испарятся из-за парникового эффекта. Дальнейшее существование Земли под угрозой, когда Солнце станет красным гигантом, но остается неизвестным, сможет ли планета избежать поглощения.

Планета KMT-2020-BLG-0414 интересна также тем, что она имеет двойной спутник – коричневый карлик, который не вспыхнул и значительно превосходит Юпитер по размерам. Это открытие стало возможным благодаря эффекту "гравитационной линзы", когда массивные объекты искажают пространство и свет, делая далекие звезды видимыми.

Фаза красного гиганта Солнца изменит пригодную для жизни зону в Солнечной системе, переместив ее поближе к орбитам Юпитера и Сатурна. Возможно, спутники этих планет, как Европа и Энцелад, могут стать новыми пригодными для жизни объектами в нашей системе.

Хотя судьба человечества через миллиарды лет остается предметом предположений, астрономы считают, что будущие поколения могут обнаружить убежище на ледяных спутниках, когда условия на Земле станут непригодными для жизни.

Напомним, астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году.

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