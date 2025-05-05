Налог на землю-2025: должны ли его платить люди с 3 группой инвалидности

В Украине все владельцы земли и постоянные пользователи земельного участка должны платить земельный налог. Однако закон предусматривает исключения — отдельные категории граждан могут быть освобождены от этой обязанности.

Как пояснила юрист Лариса Кись в комментарии для24 Канала, право на льготу имеют люди с инвалидностью первой и второй групп, пенсионеры, многодетные родители, ветераны войны и лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС. Также не обязаны платить налог собственники земель, расположенных на временно оккупированных территориях.

Кроме того, налог не начисляется за участки, которые невозможно использовать из-за рисков, связанных с их загрязнением взрывоопасными предметами. В таком случае освобождение от налога возможно при условии, что решение принято местными советами, военными администрациями или военно-гражданскими органами власти.

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Следует отметить, что освобождение от земельного налога регулируется Налоговым кодексом Украины. Например, согласно пункту 281.1 статьи 281, льготы не распространяются на лиц с инвалидностью третьей группы, а также на граждан, относящихся к 4-й категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Льготы также применяются к конкретным видам землепользования и в пределах четко определенных площадей. В частности, не облагаются налогом участки до 2 гектаров, которые используются для личного крестьянского хозяйства; приусадебные участки в селах – до 0,25 га, в поселках – до 0,15 га, в городах – до 0,10 га; земли под дачное строительство – до 0,10 га; под индивидуальные гаражи – до 0,01 га; для садоводства – до 0,12 га.

Также владельцы земли, землепользователи и владельцы паев, передавших свои участки в аренду плательщикам единого налога четвертой группы, освобождаются от земельного налога на весь период, когда действует эта форма налогообложения.

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