Податок на землю-2025: чи повинні його платити люди з 3 групою інвалідності

В Україні всі власники землі та постійні користувачі земельних ділянок мають сплачувати земельний податок. Проте закон передбачає винятки — окремі категорії громадян можуть бути звільнені від цього обов’язку.

Як пояснила юристка Лариса Кісь у коментарі для 24 Каналу, право на пільгу мають люди з інвалідністю першої та другої груп, пенсіонери, багатодітні батьки, ветерани війни та особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Також не зобов’язані сплачувати податок власники земель, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, податок не нараховується за ділянки, які неможливо використовувати через ризики, пов’язані з їхнім забрудненням вибухонебезпечними предметами. У такому випадку звільнення від податку можливе за умови, що відповідне рішення ухвалено місцевими радами, військовими адміністраціями або військово-цивільними органами влади.

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Варто зазначити, що звільнення від земельного податку регулюється Податковим кодексом України. Наприклад, відповідно до пункту 281.1 статті 281, пільги не поширюються на осіб з інвалідністю третьої групи, а також на громадян, які належать до 4-ї категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Пільги також застосовуються до конкретних видів землекористування і в межах чітко визначених площ. Зокрема, не оподатковуються ділянки до 2 гектарів, що використовуються для особистого селянського господарства; присадибні ділянки в селах — до 0,25 га, у селищах — до 0,15 га, у містах — до 0,10 га; землі під дачне будівництво — до 0,10 га; під індивідуальні гаражі — до 0,01 га; для садівництва — до 0,12 га.

Також власники землі, землекористувачі та власники паїв, які передали свої ділянки в оренду платникам єдиного податку четвертої групи, звільняються від земельного податку на весь період, коли діє ця форма оподаткування.

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