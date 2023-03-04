Нанесите это средство перед стиркой, чтобы удалить стойкие пятна на одежде: лайфхак

Если у вас на вещах есть глубоко въевшиеся в ткань загрязнения, не спешите тратиться на дорогостоящее пятновыводительство. Избавиться от стойких пятен можно с помощью подручных средств. Для этого нужно использовать моющее средство для посадки и обычный стиральный порошок. Об этом простом и эффективном лайфхаке пишет издание mirror.

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Устойчивые загрязнения иногда очень трудно вывести из одежды даже после нескольких циклов стирки. Способ с жидкостью для мытья посуды удаляет все пятна, в частности масляные.

Для этого нанесите буквально одну каплю моющего средства и немного теплой воды на загрязнение. Раствор нужно втереть в пятно и подождать, пока жидкость застынет. Если образовалась пена – это нормальная химическая реакция и не стоит переживать.

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Добавьте немного стирального порошка и оставьте смесь на пятнах еще на несколько минут. Затем отправьте одежду в стиральную машинку и постирайте привычным способом. Эта простая предварительная процедура поможет легко очистить вещи даже от стойких пятна, которые очень трудно удалить обычной стиркой.

Напомним, вывести масляные пятна из джинсов можно с помощью двух дешевых средств. Раньше мы писали также о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах. А также что нужно делать

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