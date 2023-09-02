Народные методы, с помощью которых постельное белье будет всегда пахнуть

Каждому нравится ложиться спать на постельное белье, которое приятно пахнет. Знали ли вы, что постель может постоянно иметь сладкий аромат?

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что добиться такого эффекта очень просто и без особого труда.

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Ваш шкаф, где находятся наволочки и простыни, может стать настоящим источником приятного аромата. Для этого вам нужно взять баночку с содой или солью и добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла. Результат вас приятно удивит – ваш шкаф всегда будет наполнен чистотой и свежестью.

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Такой запас аромата может продержаться в течение 3-4 недель, после чего можно обновить компоненты. Также, если хотите изменить аромат, вместо масла вы можете использовать кофе или корицу.

И есть еще один очень эффективный способ создания аромата в шкафу. Поставьте кусочек душистого мыла на полочку. Важно, чтобы мыло не коснулось вещей, чтобы избежать пятен. Чтобы аромат был еще более насыщенным, некоторые хозяйки советуют натереть мыло на терке и переложить в чашку, которую следует также разместить в шкафу. Через несколько дней ваше постельное белье будет иметь приятный и особенный аромат.

Кроме того, вы можете отказаться от кондиционера в процессе стирки, ведь аромат свежести уже гарантирован. Также вы сможете существенно сэкономить средства.

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