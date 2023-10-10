Назовете на себя проблемы: почему нельзя пользоваться чужой расческой

Многие из нас слышали, что использовать расческу другого человека нельзя. Но возникал ли когда-нибудь вопрос, откуда этот запрет вообще возник? Давайте рассмотрим несколько примет и выделим рациональное основание, которое также имеет немаловажное значение, сообщает Pixel inform.

Почему возникла эта примета

Прежде всего, следует упомянуть о гигиене. Необходимо понимать, что гигиена в прошлом была далеко не идеальна. Паразиты и разные болезни были распространены. По этой причине возник запрет использовать расческу другого человека.

Чужая энергия и аура

Существует гипотеза, что волосы другого человека на расческе могут нести энергетический след и негатив, который может передаться тем, кто расчесывает собственные волосы. Это означает, что если у человека есть определенные проблемы в жизни, используя расческу другого человека, он может привлечь этот негатив.

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Защита от болезней

Наши предки верили, что используя расческу другого человека, можно забрать на себя часть его заболеваний и проблем. Естественно, это ведет и к оптимальному рассмотрению ситуации. Расческа – это личный предмет гигиены.

Как уберечься от возможного негатива

Раньше думали, что стоит мыть чужую расческу с мылом и только тогда ее использовать. Считалось, что это может удалить негатив. Но следует понимать, что гребешки раньше были деревянными. Теперь во избежание возможного негатива нужна полная дезинфекция. Лучше избегать использования расчески другого человека вообще.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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