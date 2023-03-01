Названы благоприятные дни для пересадки комнатных растений в марте и полезные советы цветоводам

Опытные цветоводы рекомендуют ухаживать за комнатными растениями с учетом влияния месяца и дней. Тогда вы точно не навредите цветам. Мы подготовили для вас список удачных дат в марте 2023 года, в течение которых вы сможете безопасно пересадить цветы. К тому же вы сможете узнать несколько полезных советов, которые помогут провести пересадку максимально эффективно.

Когда можно пересаживать

Благоприятные дни для пересадки цветов в марте: 1, 3-5, 8, 14-15, 19, 27 марта.

Неблагоприятные дни: 2, 6, 7, 9-12, 16,17, 20-26, 28-31 марта.

Отдых растений: 13, 18 марта.

Утром или вечером

Пересаживать цветы лучше с 16-00 до 20-00, пока не зашло солнце. Для этого есть несколько причин:

рано утром растение только просыпается и не готово к стрессовым ситуациям;

днем, в пик активности, неожиданный стресс негативно отразится на дальнейшем росте;

за ночь ослабленное растение не подвергнется высоким дневным температурам и успеет адаптироваться.

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Особенности и правила

Периодичность плановой пересадки зависит от возраста цветка. Молодые экземпляры нуждаются в ежегодной процедуре, растения, возраст которых составляет от 3 лет – раз в 3-4 года. Долгожителям, выращиваемым в контейнерах, достаточно менять верхний слой почвы 1-2 раза в год. Перед пересадкой следует приобрести новые почву и горшок (последнюю можно качественно обработать после предыдущего растения).

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Почву покупают в магазине или готовят самостоятельно в соответствии с требованиями выращивания данного вида. Горшок должен отвечать основным требованиям:

диаметр и глубина – на 2-3 см больше старого;

иметь достаточное количество дренажных отверстий для оттока излишней влаги;

материал должен защищать корни от переохлаждения и перегрева.

В качестве дренажа используют керамзит, гальку или битый кирпич. Их предварительно дезинфицируют в кипятке или духовке. Дополнительно могут понадобиться нож, лопатка, садовые ножницы. Нож и ножницы дезинфицируют. Также готовят древесный уголь, золу или другой антисептик.

На что обратить внимание

При пересадке комнатных растений нужно соблюдать определенные правила. К примеру, не всегда маленький на первый взгляд горшок тесный для растения. Напротив, цветку может быть уютно. Как определить, что растение пора пересадить? Перед проверкой нужно хорошо полить растение и дать почве время впитать воду. Затем аккуратно приподнять растение из горшка вместе с землей. Если корни плотно оплели землю по форме горшка и почвы практически не видно, то пора пересаживать. Если же земли еще много, а корни находятся внутри, то цветок чувствует себя комфортно и его можно спокойно повернуть в горшок и обновить верхний слой земли.

Напомним, специалисты рассказали о 5 основных правилах пересадки комнатных растений весной.

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