Названы две лучших и худших свекрови по знаку зодиака

Отношения свекровей и невесток не всегда складываются гладко, и причин может быть множество. По словам астрологов, это отчасти объясняется знаком зодиака, под которым родилась женщина.

Женщины под этими знаками зодиака – самые плохие свекрови

Близнецы

Свекрови-Близнецы любят быть в центре внимания, поэтому не хотят "отдавать" своих сыновей их избранницам. Кроме того, они могут быть достаточно тщеславными, что связано с убеждением, что они все знают лучше всех. Такие свекрови будут поучать своих невесток и критиковать их за все без каких-либо угрызений совести.

Дева

Свекрови-Девы очень заботливые, и когда их дети вступают в отношения или создают собственные семьи, они их не "отпускают". Такие женщины захотят все контролировать и постоянно вмешиваться в дела молодых. Девы – настоящие перфекционисты, поэтому как бы невестка не старалась угодить, у нее ничего не получится.

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Лучшие свекрови по знаку зодиака

Телец

Свекрови-Тельцы держат дистанцию с молодой семьей, но при необходимости окажут большую поддержку – как моральную, так и финансовую. Они будут рады поделиться всем. Кроме того, они прекрасные бабушки. Это женщины с золотыми сердцами.

Рак

Свекрови-Раки чрезвычайно гостеприимные и всегда с нетерпением ждут приезда своих детей и их избранниц. Они готовят такие встречи с большой тщательностью. Кроме того, с ними можно поговорить о чем угодно, ведь они ценят честность и всегда дадут дельный совет.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.