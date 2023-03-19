Названы месяц, в который украинцы должны погасить долги за коммуналку, чтобы получить субсидию

Для хозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле этого года. Однако с мая будет возможность получить субсидию следующего периода, который продлится до апреля 2024 года. Однако есть одно условие – необходимо иметь отсутствие задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен)", - говорится в сообщении.

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Для назначения субсидии на неотапливаемый сезон требуется:

погасить задолженность;

заключить договор с поставщиками жилищно-коммунальных услуг о реструктуризации долга;

предоставить документальное подтверждение обжалования задолженности в судебном порядке.

"Поэтому обращаем внимание получателей жилищной субсидии на необходимость осуществления расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг до мая", – подчеркнули в министерстве.

Напоминают гражданам, еще не получающим жилищную субсидию, что с 1 декабря 2022 года их назначение будут осуществлять органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по экстерриториальному принципу.

"Это позволяет каждому обратиться за назначением субсидии в любом уголке страны, без привязки к месту регистрации", – добавили в Минсоцполитики.

Однако также осталась возможность обращения к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, а также через Портал Действие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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