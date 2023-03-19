Названы пять самых эмоциональных знаков зодиака: они не умеют держать себя в руках

Эмоции являются неотъемлемой частью жизни любого человека, однако есть люди, которые слишком бурно реагируют на события. Они могут устроить скандал из-за мелочи или же рыдать из-за неверно сказанного кем-то слова.

По словам астрологов, самыми эмоциональными являются Раки, Скорпионы, Рыбы, Львы, Весы. Читайте детальнее!

Рак

Раки очень эмоциональные, они легко угадывают чувства других людей. Уроженцы знака всегда придут на помощь тем, кто в них нуждаются, и никогда не забудут своих обещаний. Если мужчине-Раку кто-то нравится, он посвятит 100% своего внимания этому человеку. Обратная сторона медали – даже небольшие проблемы выбивают уроженцев знака из колеи, они могут впасть в затяжную депрессию.

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Скорпион

Скорпионы – страстные и проницательные, они бурно проявляют свои эмоции, но не доверяют практически никому. Они всегда будут подозревать свою вторую половинку в изменах, могут буквально изводить подозрениями и постоянно устраивать скандалы.

Рыбы

Рыбы очень чувствительные, у них яркое воображение, они глубоко чувствуют эмоции и часто ищут способы их художественного выражения. Однако их негативной чертой является большая мнительность: уроженцы знака даже малейшие замечания воспринимают как удар и могут даже часами рыдать в подушку.

Лев

Хотя Львы обладают лидерскими качествами и большой уверенностью в себе, они очень эмоциональные. Уроженцы знака готовы устроить грандиозный скандал, если кто-то заденет их чувства. В романтических отношениях они способны на широкие жесты и будут много внимания уделять второй половинке, но если начнут ревновать – "бури" не миновать.

Весы

Весы постоянно находятся в поиске гармонии в своей жизни, однако им трудно провести черту даже между работой и семьей. Уроженцы знака не умеют правильно распределять свое время, из-за чего сами же страдают. Им трудно справляться с сильными эмоциями – в таких случаях они склонны к импульсивным поступкам, о которых потом будут жалеть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.