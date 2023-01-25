Названы самые преданные знаки зодиака: они никогда не причинят боль тем, кого любят

Многие мечтают найти вторую половинку и построить крепкие отношения, а также иметь друзей, которые всегда будут готовы прийти на помощь в трудную минуту. Однако реальность такова, что все ожидания иногда рушатся.

По словам астрологов, большое значение имеет знак зодиака. Так, самыми преданными считают Тельцов, Дев и Раков.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака очень настойчивы, трудолюбивы и умеют держать себя в руках даже в самых сложных ситуациях. Тельцы ценят верность, у них на первом месте в жизни семья, а потом уже все остальное. Они никогда не предадут любимого человека и не подведут друзей. Уроженцы знака готовы поделиться последним с теми, кто им дорог, но они очень страдают, если им не отвечают взаимностью.

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Дева

Девы очень внимательные и заботливые, они окружат свою вторую половинку таким вниманием, что никаких сомнений в их чувствах не останется. Уроженцы знака внимательны к деталям и помнят все даты, поэтому не забывают радовать партнера неожиданными сюрпризами по любому поводу. Мысль об измене недопустима для Дев, если они решат расстаться – то скажут об этом прямо.

Рак

Уроженцы этого знака очень чувствительные и ранимые они придают большое значение чувствам других. Раки быстро привязываются к своему избраннику или избраннице, и такие отношения способны для них заменить весь мир. Раки верны своей второй половинке, и от нее ждут того же. Хотя друзей у уроженцев знака не так много, но в их кругу только те, кто прошли проверку временем и ни разу не подвели.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.