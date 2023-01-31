Названы самые завистливые знаки зодиака: они не могут простить успеха другим

Некоторые люди не могут быть равнодушными к успехам других – они завидуют малейшим успехам и уверены, что судьба несправедлива к ним самим. Уроженцы этих знаков вместо того, чтобы заниматься своими делами, внимательно следят за тем, как живут их родственники, знакомые, друзья, коллеги.

По словам астрологов, самыми завистливыми являются Овны, Раки, Скорпионы, Девы. Читайте детальнее.

Овен

Уроженцы этого знака очень упрямы и настойчивы на пути к своим целям. Овны точно знают, что им нужно для того, чтобы добиться успеха, но часто тратят свою энергию на зависть. Они злятся, если видят, что кто-то легко зарабатывает деньги или успешно строит отношения, и ничего не могут поделать с этим.

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Рак

Раки начинают завидовать всем вокруг в тот момент, когда у них что-то не получается. Уроженцы знака живут в мире иллюзий – они уверены, что другим все дается легко и без проблем. Ракам нужно реально взглянуть на жизнь и отпустить те эмоции, которые мешают им жить.

Скорпион

Скорпионы всех вокруг воспринимают как конкурентов или врагов. Они очень завистливы по той причине, что уверены: судьба их обделила. Уроженцы знака могут поступать подло и строить козни за спиной коллег, которых считают более успешными. Скорпионы достаточно злобные, и это очевидно для других людей.

Дева

Уроженцы этого знака зодиака настоящие перфекционисты, которые хотят, чтобы в жизни все было идеально. Они очень завидуют тем, у кого выше должность, лучше машина, успешнее бизнес. Девы забывают о том, что цена достижений у каждого своя. Им нужно реально оценивать свои способности и перспективы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами