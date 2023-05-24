Названы самые жадные знаки зодиака: не потратят лишней копейки

Бережливость в подходе к деньгам – хорошее качество, но при условии, что все в меру. Есть люди, которые отказывают себе и своим близким во многих маленьких удовольствиях ради накопления средств, живя не настоящим, а исключительно будущим.

По словам астрологов, такое отношение к деньгам связано со знаком зодиака. Самыми жадными считают Дев, Козерогов и Скорпионов.

Дева

Люди, рожденные под этим знаком, очень хорошо управляют своими финансами. Они не поддаются капризам и покупают только то, что действительно нужно. Девы обдумывают, действительно ли необходима им эта вещь или можно обойтись без нее. Чаще всего приходят к выводу, что лучше иметь солидную сумму на счету, чем кучу ненужных безделушек дома. Девы также не поддаются мимолетной моде. Они покупают только одежду классического кроя, которая прослужит им долгие годы.

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Козерог

Козероги много и упорно работают, но не для того, чтобы потом наслаждаться плодами своего труда. Их самое большое удовольствие – зарабатывать деньги, а не тратить их. Это чрезвычайно практичные люди, всегда думающие о будущем и желающие во что бы то ни стало обеспечить стабильность и финансовую безопасность. Любая крупная трата вызывает у них стресс, а не радость.

Скорпион

Бережливость Скорпионов отличается от двух других знаков – они копят не ради экономии, а потому, что у них очень амбициозные планы на будущее. Люди, рожденные под этим знаком, любят вкладывать деньги в себя и свои удовольствия. Они считают, что поэтому они работают: чтобы побаловать себя. Однако они не хотят делиться деньгами ни с кем. Экономят уроженцы знака в первую очередь на своих близких, что нередко становится причиной конфликтов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.