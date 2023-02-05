Названы самый пунктуальный и самый безответственный знаки зодиака: они настоящие противоположности

Некоторые люди очень пунктуальны – они никогда не опаздывают на встречи, все тщательно планируют и держат слово. Другие постоянно забывают, что обещали другим, заставляют их ждать и попадают в неприятности из-за собственной невнимательности.

По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Так, самый пунктуальный знак зодиака – Дева, самый безответственный – Близнецы.

Дева

Девы – настоящие перфекционисты, которые хотят, чтобы все было идеально. Уроженцы этого знака зодиака очень пунктуальны, они всегда приходят раньше на встречи и на работу, стараются ответственно выполнять порученные задачи и делать все на максимум.

Девы умеют организовать свой быт так, чтобы все было отлично. Они ставят высокую планку себе и точно так же требовательны к другим, что может стать помехой счастью в личной жизни. Девы терпеть не могут непорядка и готовы работать много, чтобы достичь своего.

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Близнецы

Близнецы на первом месте среди самых безответственных знаков зодиака. У них очень переменчивое настроение: они могут говорить одно, а через некоторое время кардинально изменить свои взгляды. Близнецы не держат слова и могут подвести даже самых близких, несмотря на все заверения.

Они постоянно опаздывают на встречи, срывают сроки выполнения задач и на работе считаются не самыми лучшими работниками. Уроженцы воздушного знака известны тем, что не слишком надежны, и это касается в том числе личной жизни. Близнецы могут легко пойти на измену и совсем не жалеть об этом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.