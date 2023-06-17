Названы 'сверхспособности' всех знаков зодиака: чем они могут удивить других

Астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть определенные "сверхспособности", которые дают им преимущества над другими. Так, Близнецы видят больше остальных, а Ракам приписывают сильную интуицию. В чем ваша сила? Читайте далее.

Овны – один из самых сильных знаков зодиака. Они обладают особой жизненной энергией, которой могут поделиться с другими. Уроженцы этого знака легко мотивируют людей и могут вести за собой.

Тельцы отличаются спокойным отношением ко всему происходящему в жизни. У них есть сила привлекать к себе людей – уроженцы знака быстро внушают доверие.

Близнецы – знак зодиака с уникальными способностями. Такие люди видят больше, чем другие. Часто уроженцам знака достаточно взглянуть на кого-то, обменяться одной фразой – и они уже знают, что будет дальше, стоит ли ввязываться в отношения, принесет ли это только неприятности или наоборот.

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Раки обладают способностью исцелять словами и прикосновениями. Никто так хорошо не понимает других и не может взять на себя их боль и тревогу. В компании Рака можно забыть о том, что вас напрягает, расслабиться и почувствовать прилив сил.

Львы – сильные личности, от которых исходит энергия и тепло. Уроженцы знака понимающие, они любят, как никто другой. Такие люди обволакивают взглядом, согревают словами. Источник сверхспособностей находится внутри них.

Девы – педантичные личности, сосредоточенные на себе, с аналитическим подходом к миру. Так какая же у них скрытая сила? Они чувствует, что приближается, и могут полностью предвидеть развитие событий.

Весы умеют тушить эмоциональные пожары. Как никто, уроженцы этого знака могут успокоить тех, кто на пределе. Они непредвзяты и могут видеть то, чего не замечают другие. Весы чувствуют даже малейшую ложь, их не обмануть.

Решительность – это одна из величайших сил Скорпионов. Они могут мотивировать других к достижению поставленной цели. Это один из тех знаков зодиака, который ассоциируется с опасной силой, силой манипулирования. Говорят, что они могут связываться с силами зла.

Стрельцы являются настоящими провидцами. Часто они сами не понимают, как им удалось подобрать правильные цифры или выбрать правильный путь. Это та скрытая сила, которой обладают немногие.

Козероги – зодиак, обладающий чем-то вроде волшебной палочки. Это сила, которую они используют редко, только в исключительных ситуациях, связанных с людьми, которые очень дороги Уроженцы знака буквально отводят беду от тех, кто им близок.

Водолеям снятся вещие сны. Они также видят определенные знаки, которые являются подсказками, и могут легко влиять на других. Уроженцы знака знают, что нужно сделать, чтобы люди оказались на их стороне. Водолеи свободолюбивы, аналитичны и независимы. Также им приписывают мистические способности.

Рыбы обладают способностью изменять и даже искривлять реальность. Их сила позволяет им влиять на других, на их чувства. Они прекрасные ораторы и созидатели.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.