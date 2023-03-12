Названы три самых честных знака зодиака: они точно не подведут

Честность – важная черта для построения как деловых, дружеских, так и романтических отношений. Умение говорить открыто является залогом успеха, но только в том случае, если собеседник не пытается навязать свою точку зрения.

По словам астрологов, самыми честными можно назвать трех уроженцев зодиакального круга. Это Рыбы, Скорпионы и Тельцы.

Рыбы

Уроженцы этого знака зодиака прямо говорят о проблемах – они не любят ходить вокруг, да около. Честность для них важнее всего, и они всегда говорят то, что думают, даже если это может ранить собеседника. Впрочем, "красные черты" Рыбы стараются не переходить: они быстро угадывают настроение собеседника и если понимают, что возможен большой скандал, перенесут разговор на потом. Они не подведут тех, кому пообещали что-то, и не раскроют секретов друзей: им можно довериться.

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Скорпион

Скорпионы на первое место в своей жизни ставят семью. Для них очень важна честность в отношениях со второй половинкой, они никогда не простят предательства. Сами уроженцы знака верные, они не предадут человека, которого выбрали себе в качестве партнера. На Скорпионов можно положиться: они всегда выполняют свои обещания и примчат на помощь к друзьям, даже если у самих забот хватает.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака – открытые и дружелюбные люди, которые терпеть не могут сплетен и интриг. Они достаточно прямолинейные, не любят хитрить и легко разрывают связи с теми, кто не разделяет их взглядов. Если вы находитесь рядом с человеком, рожденным под знаком Тельца, вы можете чувствовать себя в безопасности. Он всегда заступится за вас и будет хранить доверенные ему тайны. Однако негативной чертой Тельцов является их "взрывоопасность" – иногда они могут устроить скандал из-за мелочи, о чем потом сами будут жалеть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.