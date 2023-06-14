Не делайте так больше: названы места, где ни в коем случае не следует заряжать телефон

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако многие люди не знают, как правильно заряжать свои устройства, что может привести к опасным ситуациям или недостижению максимального резерва энергии.

UAportal собрал советы специалистов по правильной зарядке смартфонов.

В первую очередь используйте оригинальные зарядные устройства и кабели. Они разработаны производителем специально для вашего устройства, обеспечивая оптимальную зарядку и предотвращая возможные повреждения аккумулятора.

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Не рекомендуется заряжать смартфоны в экстремальных условиях, таких как высокая температура или прямые солнечные лучи. Повышенная температура может привести к повреждению батареи и сокращению ее ресурса. Лучше заряжать устройство в прохладном и хорошо проветриваемом месте.

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Смартфоны сегодня оснащены интеллектуальными системами управления зарядом, позволяющими избежать перезарядки. Оптимальным вариантом является зарядка до 80-90% и разрядка до 20-30%. Зарядка на длительное время или держание смартфона на 100% может ускорить износ батареи.

Не кладите смартфон на мягкую поверхность. Заряжая смартфон, избегайте его расположения на мягких поверхностях, таких как диван или под подушкой. Это может привести к недостаточной вентиляции, нагреву устройства и даже создать угрозу пожара. Лучше разместить смартфон на стойкой, плоской поверхности во время подзарядки.

Используя эти простые советы, вы сможете обеспечить оптимальную зарядку смартфона и продлить продолжительность его работы. Помните, что правильный способ зарядки не только улучшает производительность устройства, но и обеспечивает безопасность его использования.

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