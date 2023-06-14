Не робіть так більше: названі місця, де у жодному разі не варто заряджати телефон

У сучасному світі смартфони стали невіднятною частиною нашого повсякденного життя. Проте, багато людей не знають, як правильно заряджати свої пристрої, що може призвести до небезпечних ситуацій або недосягнення максимального резерву енергії.

UAportal зібрав поради фахівців щодо правильного заряджання смартфонів.

Насамперед використовуйте оригінальні зарядні пристрої та кабелі. Вони розроблені виробником спеціально для вашого пристрою, забезпечуючи оптимальне заряджання та запобігаючи можливим пошкодженням акумулятора.

Читайте також: Як знайти та заблокувати вкрадений смартфон на Android

Не рекомендується заряджати смартфони в екстремальних умовах, таких як висока температура або пряме сонячне проміння. Підвищена температура може призвести до пошкодження батареї та скорочення її ресурсу. Краще заряджати пристрій в прохолодному та добре провітрюваному місці.

Відео дня

Смартфони сьогодні оснащені інтелектуальними системами управління зарядом, що дозволяють уникнути перезарядки. Оптимальним варіантом є заряджання до 80-90% та розряджання до 20-30%. Заряджання на тривалий час або тримання смартфона на 100% може прискорити зношування батареї.

Не кладіть смартфон на м'які поверхні. Заряджаючи смартфон, уникайте розташування його на м'яких поверхнях, таких як диван або під подушкою. Це може призвести до недостатньої вентиляції, нагрівання пристрою та навіть створити загрозу виникнення пожежі. Краще розмістити смартфон на стійкій, пласкій поверхні під час заряджання.

Використовуючи ці прості поради, ви зможете забезпечити оптимальне заряджання свого смартфона та подовжити тривалість його роботи. Пам'ятайте, що правильний спосіб заряджання не тільки поліпшує продуктивність вашого пристрою, але й забезпечує безпеку його використання.

Пропонуємо дізнатися, як перевірити, що телефон можуть прослуховувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!