Не хуже шашлыка: как запечь аппетитное куриное филе в духовке

Если вы ищете блюдо, которым удивить своих близких в этот вечер, мы предлагаем вам интересный рецепт запеченной куриной грудинки. Это вкуснятина точно не оставит никого равнодушным.

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Ингредиенты:

Филе курицы;

перец;

соль;

Приправа для курицы или гриля;

Подсолнечное масло;

Горчица (при желании).

Промойте куриное филе под прохладной водой и отлично его просушите. Возьмите соль, перец, приправу и растительное масло и натрите эти ингредиенты в филе. Маринуйте его хорошо, чтобы вкусы проникли внутрь. Можно добавить горчицу для более насыщенного вкуса. Накройте филе пищевой пленкой и оставьте мариноваться в течение 5 часов или даже на ночь, чтобы насытили вкусы мясо. Перед приготовлением аккуратно заверните маринованное филе в фольгу.

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Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Уложите запеченную грудинку в фольге на деко и выпекайте в течение 1,5 часа. Это время обеспечит достаточную готовность мяса. После выпечки оставьте филе в духовке еще 30-60 минут, чтобы оно насытилось ароматами специй и разрыхленным соком. Извлеките запеченную куриную грудинку из духовки, разрежьте на порции и подавайте к столу.

Этот рецепт запеченной куриной грудинки гарантирует сочное, вкусное мясо со специями, которое поразит вашу семью и гостей. Попробуйте его в этот вечер и наслаждайтесь непревзойденным вкусом. Приятного аппетита!

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