Не меняйте работу и избегайте ссор: что запрещено делать на молодую Луну 21 января

Фаза молодой Луны начнется 21 января 2023 года и станет первой в этом году. В этот день начнется также Китайский новый год.

Молодая Луна имела особое значение для наших предков, поэтому они имели ряд запретов и предрассудков относительно того, что нельзя делать. UAportal собрал главные опасения и расскажет, что категорически нельзя делать в этот день.

В частности, не советуют ссориться в фазу молодой Луны. Конфликты, которые начинаются в этот период, обязательно перерастут в серьезную баталию.

Также знатоки не советуют менять место работы на Новолуние. Исключением может быть только заранее запланированное увольнение, особенно если вы сразу устраиваетесь на новую должность.

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На молодую Луну не стоит брать или одалживать средства взаймы. Энергия этого периода очень непредсказуема, когда дело касается денег.

Также не советуется проводить важные деловые переговоры и согласовывать вопросы работы. Особое внимание следует уделять здоровью, поскольку в период молодой Луны иммунитет может быть слабым и податливым к болезням.

Знатоки советуют воздержаться от крупных покупок, потребления алкоголя, проведения хирургических операций и выполнения мгновенных прихотей – все это будет иметь негативные последствия из-за влияния Луны.

Напомним, 22 января будут праздновать Китайский Новый год Черного кролика. Как правильно праздновать и что нельзя делать в этот день читайте в нашем материале.

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