Не змінюйте роботу й уникайте сварок: що заборонено робити на молодий Місяць 21 січня

Фаза молодого Місяця розпочнеться 21 січня 2023 року та стане першою у цьому році. У цей день також почнеться Китайський новий рік.

Молодик мав особливе значення для наших предків, тому вони мали низку заборон та забобонів щодо того, що не можна робити на молодий Місяць. UAportal забрав головні перестороги та розповість, що категорично не можна робити у цей день.

Зокрема, не радять сваритися у фазу молодого Місяця. Конфлікти, які починаються у цей період обов'язково переростуть у серйозну баталію.

Також знавці не радять змінювати місце роботи на Молодик. Винятком може бути лише заздалегідь заплановане звільнення, особливо, якщо ви одразу влаштовуєтеся на нову посаду.

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На молодий Місяць не варто брати чи позичати кошти у борг. Енергія цього періоду вкрай непередбачувана, коли справа стосується фінансів.

Також не радиться проводити важливі ділові переговори та узгоджувати питання щодо роботи. Особливу увагу варто приділяти здоров'ю, оскільки у період Молодика імунітет може бути слабким та піддатливим до хвороб.

Знавці радять утриматися від великих покупок, споживання алкоголю, проведення хірургічних операцій та виконання миттєвих забаганок – все це матиме негативні наслідки через вплив Місяця.

Нагадаємо, 22 січня святкуватимуть Китайський Новий рік Чорного кролика. Як правильно святкувати і що не можна робити в цей день, читайте у нашому матеріалі.

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