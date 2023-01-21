Не нужно покупать в магазине: простой рецепт домашнего зернового печенья (фото)

Чтобы приготовить вкусное зерновое печенье, необязательно ходить в магазин. Хрустящее печенье с разными видами ингредиентов, семенами и кунжутом, можно приготовить в домашних условиях.

Проверенным рецептом поделилась кулинарка на своем канале. Вы сможете выбрать по вкусу такие семена, которые вам нравится.

Для этого рецепта нам понадобится :

Вода 100 мл

Растительное масло 50 мл

соль 1 ч.л

Сахар 1 ст.л

Разрыхлитель 1ч.л.

Крахмал 50 г

Пшеничная мука +/- 250 г

Яйцо 1шт.

Зернышки - 100 г (семена подсолнечника, кабачка, льна, черный и белый кунжут)

Как приготовить зерновое печенье.

Растворите в горячей воде соль и сахар. Можно приготовить как сладковатое печенье, так и соленое.

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Добавьте растительное масло и размешайте до растворения. Немного охладите полученную смесь.

К полученной жидкости добавьте крахмал и размешайте. Благодаря ему ваше печенье будет хрустящим.

Сразу добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто.

Тесто получается очень легким и мягким, совсем не прилипает к рукам.

Разделите тесто на две части и распределите его на коврике из силикона как можно тоньше.

Перед выпеканием смазывайте печенье яйцом и распределите сверху семена с семенами. Они хорошо прилипают к печенью.

Для того чтобы они прилипли надежно, можно сверху придавить скалкой.

Перенесите печенье на лист и разрежьте на порции.

Выпекайте в духовке около 15 минут при 180 градусах, пока печенье не начнет подрумяниваться.

Зерновое печенье с семенами готово.

Чем тоньше раскатанное тесто, тем хрупче получается печенье.

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