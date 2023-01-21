Не нужно покупать в магазине: простой рецепт домашнего зернового печенья (фото)
Чтобы приготовить вкусное зерновое печенье, необязательно ходить в магазин. Хрустящее печенье с разными видами ингредиентов, семенами и кунжутом, можно приготовить в домашних условиях.
Проверенным рецептом поделилась кулинарка на своем канале. Вы сможете выбрать по вкусу такие семена, которые вам нравится.
Для этого рецепта нам понадобится:
- Вода 100 мл
- Растительное масло 50 мл
- соль 1 ч.л
- Сахар 1 ст.л
- Разрыхлитель 1ч.л.
- Крахмал 50 г
- Пшеничная мука +/- 250 г
- Яйцо 1шт.
- Зернышки - 100 г (семена подсолнечника, кабачка, льна, черный и белый кунжут)
Как приготовить зерновое печенье.
Растворите в горячей воде соль и сахар. Можно приготовить как сладковатое печенье, так и соленое.
Добавьте растительное масло и размешайте до растворения. Немного охладите полученную смесь.
К полученной жидкости добавьте крахмал и размешайте. Благодаря ему ваше печенье будет хрустящим.
Сразу добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто.
Тесто получается очень легким и мягким, совсем не прилипает к рукам.
Разделите тесто на две части и распределите его на коврике из силикона как можно тоньше.
Перед выпеканием смазывайте печенье яйцом и распределите сверху семена с семенами. Они хорошо прилипают к печенью.
Для того чтобы они прилипли надежно, можно сверху придавить скалкой.
Перенесите печенье на лист и разрежьте на порции.
Выпекайте в духовке около 15 минут при 180 градусах, пока печенье не начнет подрумяниваться.
Зерновое печенье с семенами готово.
Чем тоньше раскатанное тесто, тем хрупче получается печенье.
Смотрите также вкусный рецепт печенья из овсянки. С добавлением бананов оно станет очень полезным.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграм канал !