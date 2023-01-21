Не потрібно купляти в магазині: простий рецепт домашнього зернового печива (фото)
Щоб приготувати смачне зернове печиво, необов'язково йти в магазин. Хрумке печиво з різними видами інгредієнтів, насінням і кунжутом, можна приготувати в домашніх умовах.
Перевіреним рецептом поділилася кулінарка на своєму каналі. Ви зможете обрати до смаку таке насіння, яке вам подобається.
Для цього рецепту нам знадобиться:
- Вода 100 мл
- Рослинна олія 50 мл
- Сіль 1 ч.л
- Цукор 1 ст.л
- Розпушувач 1ч.л.
- Крохмаль 50 г
- Пшеничне борошно +/- 250 г
- Яйце 1шт.
- Зернятка - 100 г (насіння соняшника, кабачка, льону, чорний та білий кунжут)
Як приготувати зернове печиво:
Розчиніть у гарячій воді сіль та цукор. Можна приготувати як солодкувате печиво, так і солоне.
Додайте олію та розмішайте до розчинення. Трохи охолодіть отриману суміш.
До одержаної рідини додайте крохмаль і розмішайте. Завдяки йому ваше печиво буде хрустким.
Відразу додайте борошно з розпушувачем і замісіть м'яке тісто.
Тісто виходить дуже легким і м'яким, зовсім не липне до рук.
Розділіть тісто на дві частини і розподіліть його на килимку із силікону якомога тонше.
Перед випіканням змащуйте печінки яйцем і розподіліть зверху зернятка з насінням. Вони добре прилипають до печива.
Для того, щоб вони краще прилипли, можна зверху придавити качалкою.
Перенесіть печиво на лист і розріжте на порції.
Випікайте в духовці близько 15 хвилин при 180 градусах, доки печиво не почне підрум'янюватися.
Зернове печиво з насінням готове.
Чим тонше розкатане тісто, тим крихкішим виходить печиво.
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