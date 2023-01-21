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Не потрібно купляти в магазині: простий рецепт домашнього зернового печива (фото)

Тетяна Іванова

Зернове печиво - смачний рецепт

Щоб приготувати смачне зернове печиво, необов'язково йти в магазин. Хрумке печиво з різними видами інгредієнтів, насінням і кунжутом, можна приготувати в домашніх умовах.

Перевіреним рецептом поділилася кулінарка на своєму каналі. Ви зможете обрати до смаку таке насіння, яке вам подобається.

Для цього рецепту нам знадобиться:

  • Вода 100 мл
  • Рослинна олія 50 мл
  • Сіль 1 ч.л
  • Цукор 1 ст.л
  • Розпушувач 1ч.л.
  • Крохмаль 50 г
  • Пшеничне борошно +/- 250 г
  • Яйце 1шт.
  • Зернятка - 100 г (насіння соняшника, кабачка, льону, чорний та білий кунжут)

Як приготувати зернове печиво:

Розчиніть у гарячій воді сіль та цукор. Можна приготувати як солодкувате печиво, так і солоне.

Додайте олію та розмішайте до розчинення. Трохи охолодіть отриману суміш.

До одержаної рідини додайте крохмаль і розмішайте. Завдяки йому ваше печиво буде хрустким.

Відразу додайте борошно з розпушувачем і замісіть м'яке тісто.

Тісто виходить дуже легким і м'яким, зовсім не липне до рук.

 

Розділіть тісто на дві частини і розподіліть його на килимку із силікону якомога тонше.

Перед випіканням змащуйте печінки яйцем і розподіліть зверху зернятка з насінням. Вони добре прилипають до печива.

 

Для того, щоб вони краще прилипли, можна зверху придавити качалкою.

Перенесіть печиво на лист і розріжте на порції.

Випікайте в духовці близько 15 хвилин при 180 градусах, доки печиво не почне підрум'янюватися.

Зернове печиво з насінням готове.

 

Чим тонше розкатане тісто, тим крихкішим виходить печиво.

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