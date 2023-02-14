'Не обо всем можно сообщать публично': Зеленский заинтриговал результатами Рамштайна

Во вторник, 14 февраля, прошла девятая встреча в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты заседания.

По его словам, не обо всех результатах сейчас можно говорить публично. Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

Президент подчеркнул, что партнеры поддержали значительную часть договоренностей, однако сейчас их лучше не озвучивать.

Читайте также: Что получит Украина по итогам "Рамштайн-8"

"Не все о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными", – отметил Зеленский.

Видео дня

В то же время, он поделился тем, что западные партнеры подтвердили предоставление большего количества ПВО, танков, артиллерии и снарядов. Также на заседании согласовали большее обучение наших военных.

Напомним, ранее в сети показали, что способны БМП CV90, которые Швеция передаст Украине в количестве до 50 единиц.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !