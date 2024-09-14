Не рискуйте собственным жильем: сколько у украинцев есть времени на оплату штрафа от ТЦК

После наложения штрафа на военнообязанного ему предоставляется 15 дней для его оплаты.

Как сообщают Новости.LIVE, украинским военнообязанным грозят штрафы за несвоевременное обновление данных в ТЦК и СП. Это предусмотрено новыми положениями законодательства.

За какие нарушения можно получить штраф в ТЦК

Штрафы за избежание мобилизации колеблются от 17 до 25,5 тысяч гривен. Их могут наложить за такие действия:

необновление данных в ТЦК;

отказ проходить ВЛК;

игнорирование повестки с ТЦК;

уклонение от постановки на учет в ТЦК

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Сроки уплаты штрафа и последствия неуплаты

После выписывания штрафа за одно из перечисленных нарушений военнообязанный имеет 15 дней для его оплаты.

Если штраф не оплачен в этот срок, делом занимается исполнительная служба, которая может заблокировать банковские счета нарушителя. Также сумма штрафа автоматически увеличивается вдвое.

Когда размер штрафа превысит 160 тысяч гривен, на имущество лица, которое уклоняется от уплаты, будет наложен арест. Это может касаться даже жилой недвижимости, которая подлежит конфискации.

Напомним, ранее в ТЦК рассказали, кто получит повестки по почте независимо от обновления данных.

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