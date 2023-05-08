Не совершайте ошибок: названные места в доме, где не стоит устанавливать Wi-Fi роутер

Если вы замечаете, что у вас плохая интернет-связь дома и сигнал Wi-Fi иногда исчезает, стоит проверить место, где вы установили роутер. Если это кухня, нужно немедленно переместить ваш роутер в другое место.

Оказалось, что расположение роутера является ключевым элементом для качественного подключения к Интернету в доме. Чтобы максимально использовать скорость маршрутизатора, следует его правильно разместить.

Почему роутеру не место на кухне:

Большинство имеющихся на кухне электронных приборов могут мешать сигналу Wi-Fi. Тик, роутер не должен быть рядом с микроволновкой, или находиться возле металлических предметов (плита, вытяжка, холодильник).

Видео дня

Также не стоит размещать роутер вблизи зеркал – они могут "ломать" волны Wi-Fi.

"Врагом" для вашего роутера есть также аквариумы. Они также могут блокировать передачу сигнала или зашифровывать его.

Читайте также: Лучшая точка в доме: куда следует ставить Wi-Fi роутер, чтобы сигнал был сильнее

В какой комнате следует размещать роутер, чтобы иметь хороший сигнал Wi-Fi:

Выбирайте помещение, которое находится посредине дома, не содержащее электроники (или минимум разнообразных приборов).

Чтобы сигнал Wi-Fi хорошо принимался, устройство необходимо разместить так, чтобы волны его равномерно распространялись по всему дому.

Если у вас нет других вариантов, чем разместить роутер на кухне, попробуйте установить усилители для улучшения сигнала Wi-Fi. Установив их, вы можете расширить прием Wi-Fi в доме, даже если вы находитесь вдали от маршрутизатора.

Также можно расширить радиус действия Wi-Fi с помощью других устройств, таких как проводные точки доступа – они, как и усилители, действуют как расширение действия маршрутизатора.

Раньше мы писали, почему нельзя оставлять телефон возле компьютера и чем это может повредить обоим устройствам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!