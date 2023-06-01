Не тратьте на них время: эти пять знаков зодиака выберут деньги, а не любовь

Некоторые люди так хотят жить роскошно, что на первое место ставят карьеру, а не отношения со второй половинкой. Более того, они могут разорвать все связи, если посчитают, что те мешают их саморазвитию.

По словам астрологов, деньги в приоритете для пяти знаков зодиака. Речь идет о Тельцах, Раках, Львах, Девах, Козерогах.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Люди, рожденные под знаком Тельца, известны своей сильной тягой к роскоши. Практичные и амбициозные, они стремятся обрести финансовую стабильность. Хотя Телец, безусловно, может любить, существует риск того, что он будет больше сосредотачиваться на материальных благах, чем на эмоциональном аспекте отношений.

Видео дня

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки склонны выбирать стабильность и безопасность, которые обеспечивают деньги, а не романтику. Уроженцы этого знака живут, чтобы накопить достаточно средств и иметь возможность обеспечить свое будущее и ни о чем не беспокоиться. Они уверены, что могут прожить и без любви.

Лев (23 июля – 22 августа)

Люди, рожденные под этим знаком, ценят роскошь и высокий уровень жизни. Это означает, что они также требуют высоких финансовых стандартов от своего партнера. Если он не в состоянии обеспечить их этим – они теряют к нему интерес.

Дева (23 августа – 22 сентября)

По своей натуре Девы очень педантичны, практичны и экономны – они любят класть деньги в копилку и не готовы тратиться на подарки. Уроженцы знака часто анализируют финансовое положение своего партнера и принимают решения, выгодные для их будущего финансового благополучия. Если партнер, по их мнению, зарабатывает слишком мало – можете быть уверены, что расставания не избежать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Люди, рожденные под знаком Козерога, принимают только те решения, которые могут принести им выгоду в будущем. Они могут легко манипулировать другими людьми для достижения успеха. Козероги будут тратить больше времени на развитие карьеры и зарабатывание денег, чем на личную жизнь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.