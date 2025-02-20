Небольшие осадки и до 8 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на 21 февраля.

21 февраля в Украине прогнозируется облачная погода с небольшими осадками в отдельных регионах. В западных, северных, центральных и Харьковской областях будет идти небольшой дождь, а в Карпатах и на северо-востоке возможен мокрый снег. В других регионах существенных осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно южного и юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3°, в восточных областях похолодает до -8°. В западных регионах ночная температура будет +1…+4°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем в большинстве областей ожидается +2…+7°, в Закарпатье и юге Одесщины воздух прогреется до +10°. В восточных областях температура будет достигать 0…+5°.

В Киевской области облачно с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет составлять от -2° до +3°, днем – +2…+7°. В столице ожидается 0...+2° ночью и до +5...+7° днем.

Напомним, синоптикиня рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 и где зима еще задержится.

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