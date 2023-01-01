Небытов показал циничные надписи от "братского народа" на сбитых дронах в новогоднюю ночь

Россия устроила атаку по городам Украины в новогоднюю ночь. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов показал фото сбитого иранского беспилотника.

Фотографии сбитых дронов Небытов опубликовал в телеграмм-канале. Там он указал на циничную надпись, которая осталась на одном из дронов "Герань-2", атаковавших область

"Обломки шахида – часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко – style", – написал он.

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Небытов также поблагодарил подразделения ПВО ВСУ и отметил, что эти обломки были найдены на спортивной площадке, где играют дети.

В командовании Воздушных Сил на Facebook подтвердили, что ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА. Тринадцать в 2022-м и 32 – в 2023 году", - говорится в сообщении.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что во время новогодней атаки обломки одной из сбитых ракет упали на авто в Шевченковском районе.

Также власти сообщали об обломке, который упал в Днепровском районе столицы.

Глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба в телеграмм-канале отметил, что после атаки никто не пострадал. По его предварительным сообщениям, есть пострадавший объект инфраструктуры.

Отметим, что утром на участке "красной ветки" была остановлена работа киевского метрополитена. Поезда курсируют до метро "Арсенальная".

"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба", - говорилось в официальном сообщении КГГА.

Напомним, 31 декабря, в канун Нового года, россия запустила десятки ракет по территории Украины. Фиксировали попадания в столице, Хмельницком, Запорожье.

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