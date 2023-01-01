Нєбитов показав цинічні написи від "братського народу" на збитих дронах в новорічну ніч

росія влаштувала атаку по містах України у новорічну ніч. Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов показав фото збитого іранського беспілотника.

Фотографії збитих дронів Нєбитов опублікував в телеграм-каналі. Там він вказав на цинічний напис, який залишився на одному з дронів "Герань-2", якими атакували Київщину.

"Уламки шахіда - частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком! Можна сказати і дешево, і без смаку! Справжній орко - style", - написав він.

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Нєбитов також подякував підрозділам ППО ЗСУ і відзначив, що ці уламки були знайдені на спортивному майданчику, де грають діти.

Водночас у командуванні Повітряних Сил на Facebook підтвердили, що ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році", - йдеться у повідомленні.

Водночас мер Києва Віталій Кличко зазначав, що під час новорічної атаки уламки однієї зі збитих ракет впали на авто в Шевченківському районі.

Також влада повідомляла про уламок, який впав в Дніпровському районі столиці.

Голова Київської військової обласної адміністрації Олексій Кулеба в телеграм-каналі зазначив, що після атаки ніхто не постраждав. За його попередніми повідомленнями, постраждав об'єкт інфраструктури.

Зазначимо, що вранці на ділянці "червоної гілки" було зупинено роботу київського метрополітену. Потяги курсують до метро "Арсенальна".

"На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба", - йшлося в офіційному повідомленні КМДА.

Нагадаємо, 31 грудня, напередодні Нового року, росія запустила десятки ракет по території України. Фіксували влучання у столиці, Хмельницькому, Запоріжжі.

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