Некоторые категории женщин не смогут уехать за границу с 1 октября: объяснение министра здравоохранения

С 1 октября на Украине запускается система военного учета для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Это решение предназначено для ограничения возможности выезда за границу для этой категории женщин, как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Согласно заявлению Министра, данная инициатива касается женщин-медиков, имеющих государственные должности или обучающихся по вышеперечисленным специальностям. Другие женщины, не имеющие медицинской или фармацевтической специализации, не подпадают под эти ограничения.

Эта новая политика также распространяется на женщин, работающих в центральных органах управления, депутатами местных советов или Верховной Рады.

Согласно Министру, военный учет для женщин необходим для того, чтобы правительство имело полную информацию о резерве медицинского персонала. Поэтому начиная с 2023 года, женщины, оканчивающие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут включаться в военный учет.

Ляшко также подчеркнул, что все состоящие на военном учете, будь то женщины или мужчины, могут быть мобилизованы только в случае, если это предусмотрено мобилизационным планом. Мобилизация происходит в случаях, когда необходимо создать новые военные подразделения или заменить утраченных в боевых действиях военнослужащих.-

"Важно отметить, что наших полевых медиков не обязательно являются женщинами, поэтому высказывать предположение о массовой мобилизации женщин некорректно. Украина продолжит осуществлять мобилизацию в плановом режиме, и список тех, кто может быть мобилизованным, постоянно расширяется", – отметил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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