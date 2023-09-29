Деякі категорії жінок не зможуть виїхати за кордон з 1 жовтня: пояснення міністра охорони здоров’я

З 1 жовтня в Україні запускається система військового обліку для жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Це рішення призначене для обмеження можливості виїзду за кордон для цієї категорії жінок, як заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Читайте також: Адвокатка пояснила, чи можуть мобілізувати багатодітного батька

Відповідно до заяви Міністра, дана ініціатива стосується жінок-медиків, які мають державні посади або навчаються на вище перерахованих спеціальностях. Інші жінки, які не мають медичної або фармацевтичної спеціалізації, не підпадають під ці обмеження.

Ця нова політика також поширюється на жінок, які працюють у центральних органах управління, є депутатками місцевих рад або Верховної Ради.

Згідно з Міністром, військовий облік для жінок необхідний для того, щоб уряд мав повну інформацію про резерв медичного персоналу. Тому починаючи з 2023 року, жінки, які закінчують медичну чи фармацевтичну спеціальність, будуть включатися в військовий облік.

Ляшко також наголосив, що всі, хто перебуває на військовому обліку, будь то жінки чи чоловіки, можуть бути мобілізовані лише в разі, якщо це передбачено мобілізаційним планом. Мобілізація відбувається у випадках, коли необхідно створити нові військові підрозділи або замінити втрачених в бойових діях військовослужбовців.

"Важливо зазначити, що наших польових медиків не обов'язково є жінками, тому висловлювати припущення про масову мобілізацію жінок є некоректним. Україна продовжить здійснювати мобілізацію у плановому режимі, і список тих, хто може бути мобілізованим, постійно розширюється", – зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!