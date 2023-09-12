Некоторые пенсионеры могут потерять часть выплат: что известно

Некоторые пенсионеры могут лишиться части пенсионных выплат. Это может произойти, если пожилой человек не успеет подать заявление о назначении пенсии по возрасту в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста.

Об этом сообщило издание "На пенсии". Пенсия может быть назначена со следующего дня после дня рождения, если подать заявление о ее назначении в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста.

Если 60 лет исполнилось 5 сентября, то подать документы нужно не позднее 5 декабря, чтобы ее назначили с 6 сентября, говорилось в сообщении.

Если подать заявление по истечении трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то пенсию назначат только с даты обращения, в результате чего теряется часть выплат.

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Для того, чтобы назначили пенсию, нужно иметь ряд документов, а именно:

заявление;

паспорт (оригинал и ксерокопия);

документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

свидетельство о браке (при необходимости оригинал и ксерокс);

заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;

трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

справку из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);

диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);

справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года (по желанию пенсионера и подтверждение документов).

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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