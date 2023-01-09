Некоторые ракеты падают в Каспийском море или россиянам на голову, - Игнат

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал состояние российских ракет. Об этом он сказал в эфире украинского телемарафона.

В частности он отметил, что российских ракет есть недостатки, из-за которых они могут падать на голову. Он также отметил низкое качество этих ракет.

Игнат заявил, что часть ракет не долетает до Украины и падает просто в акватории Каспийского моря.

"Знаем тоже, что не все ракеты, выпускаемые оккупантами по Украине, долетают даже до наших границ. Некоторые падают в Каспийское море", - сказал он.

В то же время спикер Командования подчеркнул, что некоторые ракеты падают россиянам на головы.

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"Даже эти ракеты новые имеют определенные недостатки, и надеюсь, что таких ракет у них будет все больше и они будут падать на их же территории", - констатировал он.

Сколько ракет осталось в россии

Ранее министр обороны Резников показал на инфографике число ракет, которые остались в россии.

На ней видно, что у россиян - 11% баллистических ракет "Искандер"; 9% "Калибров", 16% Х-101 и лишь 12% иранских дронов Shahed-136. Однако у оккупантов еще есть значительное количество крылатых "Искандеров", "Кинжалов" и С-300.

Напомним, что оккупанты устроили ракетные обстрелы Украины перед Новым годом. 31 декабря одна из российских ракет попала в гостиницу Alfavito в Печерском районе Киева, вблизи станции метро "Дворец Украина".

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