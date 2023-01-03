Появилось видео попадания российской ракеты в центре Киева возле дворца 'Украина'

россия устроила ракетные обстрелы Украины перед Новым годом. 31 декабря одна из российских ракет попала в гостиницу Alfavito в Печерском районе Киева, вблизи станции метро "Дворец Украина".

Видео попадания российской ракеты опубликовали в Фейсбуке Национального дворца искусств "Украина".

На кадрах видно, как вражеский боеприпас попадает в здание, от взрывной волны в здании вылетели оконные стекла и обломки здания начали падать на тротуар, по которому ходили люди. Один из мужчин успел увернуться от обломков, начавших сыпаться ему на голову.

Видео дня

Во дворце Украина заметили, что прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание. "Однако, благодаря судьбе, зрительный зал остался невредимым", – говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева. В частности, в Голосеевском районе были повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль.

В Соломенском районе был поврежден частный жилой дом, детский сад и гостиница. В Печерском районе зафиксировали повреждение гостиницы и повреждение близлежащих построек. В Днепровском районе тоже зафиксировали разрушение.

В результате атаки по Киеву 31 декабря количество пострадавших составило 22 человека, один человек погиб. Впоследствии стало известно, что утром 2 января в больнице скончался 46-летний мужчина, пострадавший от российской атаки на столицу.

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