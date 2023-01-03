З'явилося відео влучання російської ракети в центрі Києва біля палацу 'Україна'

росія влаштувала ракетний обстріл України перед Новим роком. 31 грудня одна з російських ракет влучила у готель Alfavito в Печерському районі Києва, поблизу станції метро "Палац Україна".

Відео влучання російської ракети опублікували у Фейсбуці Національного палацу мистецтв "Україна".

На кадрах видно, як ворожий боєприпас влучає у будівлю, від вибухової хвилі у будівлі повилітали шибки з вікон та уламки будівлі почали падати на тротуар, яким ходили люди. Один з чоловіків встиг увернутися від уламків, що почали сипатися йому на голову.

Відео дня

У палаці "Україна" зауважили, що приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю. "Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у трьох районах Києва. Зокрема, у Голосіївському районі було пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

У Солом'янському районі було пошкоджено приватний житловий будинок, дитячий садок та готель. У Печерському районі зафіксували пошкодження готелю та пошкодження прилеглих будівель. У Дніпровському районі теж зафіксували руйнування.

Внаслідок атаки по Києву 31 грудня кількість постраждалих становила 22 осіб, одна людина загинула. Згодом стало відомо, що вранці 2 січня у лікарні помер 46-річний чоловік, який постраждав від російської атаки на столицю.

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