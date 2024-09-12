Некоторые сорта уже значительно подорожали: в Украине изменилась стоимость самого доступного фрукта

В 2024 году в Украине цены на яблоки постоянно меняются из-за аномальных погодных условий и проблем с логистикой, вызванных войной. Некоторые сорта уже существенно подорожали по сравнению с прошлым годом. Например, Айдаред теперь стоит 16,5 грн/кг, Чемпион – 18,5 грн/кг, Ренет Симиренко – 17,5 грн/кг, а Черный принц – 21 грн/кг.

Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар", в комментарии для OBOZ.UA. Одной из основных причин, повлиявших на урожай яблок в этом году, являются аномальные погодные условия.

Жаркая погода и отсутствие регулярных осадков во многих областях Украины значительно повлияли на плоды. Татьяна Попович отмечает, что эти условия привели к сокращению объемов урожая, что уже сказывается на количестве яблок на рынке.

Аномально высокие температуры не только уменьшили количество плодов, но и ухудшили их качество. Яблоки стали меньше по размеру и содержат меньше влаги, что делает их менее сочными. Поэтому потребители могут встретить продукцию, которая не всегда соответствует привычным стандартам качества на полках рынков и магазинов. Это может привести к росту цен, в частности на яблоки высокого качества и редких сортов.

Читайте также: В Украине стремительно подорожал самый популярный овощ

Еще одним существенным фактором, влияющим на цены, являются военные действия и сопутствующие логистические трудности. Проблемы с поставками продукции в разные регионы страны из-за войны создают дополнительные препятствия для фермеров и продавцов. В частности, транспортировка яблок из южных и восточных регионов, которые традиционно поставляют фрукты, стала тяжелее и дороже.

Большинство аграрной продукции, включая яблоки, теперь направляется в западные регионы Украины для дальнейшей продажи. Однако трудности с транспортировкой, поврежденная инфраструктура и ограниченный доступ к некоторым рынкам делают этот процесс длительным и затратным.

Из-за этих логистических проблем цены на яблоки могут оставаться высокими в течение всего сезона. Сейчас средняя стоимость яблок на оптовом рынке "Шувар" во Львове составляет:

Айдаред – 16,5 грн/кг (цена постепенно снижается, на прошлой неделе была 17 грн/кг);

Чемпион – 18,5 грн/кг (цена остается стабильной);

Ренет Симиренко – 17,5 грн/кг (цена снижается, на прошлой неделе она составляла 18 грн/кг);

Черный принц – 21 грн/кг (значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда цена была 14 грн/кг);

Гала – 19 грн/кг (в прошлом году цена в это время была 16,5 грн/кг);

Голден – 20 грн/кг (цена такая же, как и в прошлом году);

Лиголь – 18 грн/кг (цена не изменилась по сравнению с прошлым годом).

Ценовые тенденции демонстрируют, что в начале осени некоторые сорта яблок стали дешевле. Однако общий тренд на повышение цен по сравнению с прошлым годом очевиден. Больше всего это касается сортов, как "Черный принц", который значительно подорожал.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!