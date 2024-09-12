Деякі сорти вже значно подорожчали: в Україні змінилась вартість найдоступнішого фрукту

У 2024 році в Україні ціни на яблука постійно змінюються через аномальні погодні умови та проблеми з логістикою, спричинені війною. Деякі сорти вже суттєво подорожчали в порівнянні з минулим роком. Наприклад, Айдаред тепер коштує 16,5 грн/кг, Чемпіон – 18,5 грн/кг, Ренет Симиренка – 17,5 грн/кг, а Чорний принц – 21 грн/кг.

Про це повідомила Тетяна Попович, керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар", у коментарі для OBOZ.UA. Однією з основних причин, що вплинули на цьогорічний врожай яблук, є аномальні погодні умови.

Спекотна погода та відсутність регулярних опадів у багатьох областях України значно вплинули на плоди. Тетяна Попович зазначає, що ці умови призвели до скорочення обсягів врожаю, що вже позначається на кількості яблук на ринку.

Аномально високі температури не тільки зменшили кількість плодів, але й погіршили їхню якість. Яблука стали меншими за розміром і містять менше вологи, що робить їх менш соковитими. Тому споживачі можуть натрапити на продукцію, яка не завжди відповідає звичним стандартам якості на полицях ринків та магазинів. Це може призвести до зростання цін, зокрема на яблука високої якості та рідкісних сортів.

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Ще одним суттєвим чинником, що впливає на ціни, є військові дії та супутні логістичні труднощі. Проблеми з постачанням продукції до різних регіонів країни через війну створюють додаткові перешкоди для фермерів і продавців. Зокрема, транспортування яблук з південних і східних регіонів, які традиційно постачають фрукти, стало важчим і дорожчим.

Більшість аграрної продукції, включаючи яблука, тепер направляється в західні регіони України для подальшого продажу. Проте труднощі з транспортуванням, пошкоджена інфраструктура та обмежений доступ до деяких ринків роблять цей процес тривалим і витратним.

Через ці логістичні проблеми ціни на яблука можуть залишатися високими протягом всього сезону. Наразі середня вартість яблук на оптовому ринку "Шувар" у Львові становить:

Айдаред – 16,5 грн/кг (ціна поступово знижується, минулого тижня була 17 грн/кг);

Чемпіон – 18,5 грн/кг (ціна залишається стабільною);

Ренет Симиренка – 17,5 грн/кг (ціна знижується, минулого тижня вона становила 18 грн/кг);

Чорний принц – 21 грн/кг (значне зростання в порівнянні з минулим роком, коли ціна була 14 грн/кг);

Гала – 19 грн/кг (минулого року ціна в цей час була 16,5 грн/кг);

Голден – 20 грн/кг (ціна така ж, як і минулого року);

Ліголь – 18 грн/кг (ціна не змінилася в порівнянні з минулим роком).

Цінові тенденції демонструють, що на початку осені деякі сорти яблук стали дешевшими. Проте загальний тренд на підвищення цін у порівнянні з минулим роком очевидний. Найбільше це стосується сортів, як "Чорний принц", який значно подорожчав.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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