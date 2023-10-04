Некоторые украинцы могут получить пенсию досрочно: о ком идет речь

Некоторые украинцы имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, но это возможно только при выполнении определенных условий.

Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии

Одним из таких условий является отработка на вредных производствах, сообщает ассоциация "Патриоты Украины". Однако существуют и другие пути получения права на досрочную пенсию, которые предусмотрены законодательством. В частности, эта возможность доступна лицам с особым статусом, таким как:

Участники боевых действий. Лица с инвалидностью в результате войны.

Дополнительно к этим категориям лиц право на досрочную пенсию также имеют члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. Также в этот список включены:

Многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства или тяжелобольных детей.

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Кроме того, к категории лиц, которые могут выйти на пенсию досрочно, относятся те, кто был уволен с работы из-за сокращения штата или по состоянию здоровья. Однако важно отметить, что возможность получить досрочную пенсию не предоставляется всем таким лицам. Выбор остается только у тех, кто имеет менее 1,5 лет до достижения общего пенсионного возраста.

Кроме того, важным критерием для выхода на пенсию является накопленный страховой стаж. С 1 января 2023 года для получения пенсии в возрасте 60 лет стаж должен составлять не менее 30 лет. При этом каждый следующий год требует увеличения стажа для получения пенсии в возрасте 60 лет и к 2028 году этот показатель составит 35 лет.

Для получения пенсии в возрасте 63 года необходимо иметь стаж не менее 20 лет, а после достижения возраста 65 лет стаж становится следующим:

В 2023 году – от 15 до 20 лет.

В 2024 году – от 15 до 21 года.

В 2025 году – от 15 до 22 лет.

В 2026 году – от 15 до 23 лет.

В 2027 году – от 15 до 24 лет.

Начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!