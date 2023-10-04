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Некоторые украинцы могут получить пенсию досрочно: о ком идет речь

Игорь Романько

Кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию

Некоторые украинцы имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, но это возможно только при выполнении определенных условий.

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Одним из таких условий является отработка на вредных производствах, сообщает ассоциация "Патриоты Украины". Однако существуют и другие пути получения права на досрочную пенсию, которые предусмотрены законодательством. В частности, эта возможность доступна лицам с особым статусом, таким как:

  1. Участники боевых действий.
  2. Лица с инвалидностью в результате войны.

Дополнительно к этим категориям лиц право на досрочную пенсию также имеют члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. Также в этот список включены:

  • Многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства или тяжелобольных детей.
  • Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Кроме того, к категории лиц, которые могут выйти на пенсию досрочно, относятся те, кто был уволен с работы из-за сокращения штата или по состоянию здоровья. Однако важно отметить, что возможность получить досрочную пенсию не предоставляется всем таким лицам. Выбор остается только у тех, кто имеет менее 1,5 лет до достижения общего пенсионного возраста.

Кроме того, важным критерием для выхода на пенсию является накопленный страховой стаж. С 1 января 2023 года для получения пенсии в возрасте 60 лет стаж должен составлять не менее 30 лет. При этом каждый следующий год требует увеличения стажа для получения пенсии в возрасте 60 лет и к 2028 году этот показатель составит 35 лет.

Для получения пенсии в возрасте 63 года необходимо иметь стаж не менее 20 лет, а после достижения возраста 65 лет стаж становится следующим:

  • В 2023 году – от 15 до 20 лет.
  • В 2024 году – от 15 до 21 года.
  • В 2025 году – от 15 до 22 лет.
  • В 2026 году – от 15 до 23 лет.
  • В 2027 году – от 15 до 24 лет.
  • Начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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Общество