'Некоторые уже знают имя': Данилов рассказал, что на россии путину ищут замену

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что на россии властные круги ищут замену диктатору владимиру путину. По его словам, россияне понимают, что президент россии ведет страну в пропасть.

Некоторые уже даже знают имя наследника, который займет место путина. Об этом Данилов сказал в интервью "24 Каналу".

"путин обречен на поражение, находящиеся в ближайшем окружении люди понимают, что они проиграли эту войну", – отметил он.

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Секретарь СНБО добавил, что социологические исследования показывают ухудшение отношения к главе кремля в рф.

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"Вопрос путина в россии уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после путина", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что у украинских властей есть свои предположения относительно того, кто станет преемником путина, впрочем, подробнее пока говорить не станет.

Напомним, что издание Financial Times назвало причину, по которой путин втянул свою страну в войну.

В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления оккупантов.

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