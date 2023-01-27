'Дехто вже знає ім'я': Данілов розповів, що на росії путіну шукають заміну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що на росії владні кола шукають заміну диктатору володимиру путіну. За його словами, росіяни розуміють, що президент рф веде країну у прірву.

Дехто вже навіть знає ім'я спадкоємця, який займе місце путіна. Про це Данілов сказав у інтерв'ю "24 Каналу".

"путін приречений на поразку, люди, які перебувають у найближчому оточенні розуміють, що вони програли цю війну", – зазначив він.

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Секретар РНБО додав, що соціологічні дослідження показують погіршення ставлення до глави кремля в рф.

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"Питання путіна у росії вже майже закрите. Дехто вже знає ім'я того, хто буде там працювати після путіна", – наголосив Данілов.

Він зауважив, що українська влада має свої припущення щодо того, хто стане наступником путіна, втім, детальніше поки що говорити не стане.

Нагадаємо, що видання Financial Times назвало причину, через яку путін втягнув свою країну у війну.

У той же час польський генерал спрогнозував один із сценаріїв передбачуваного наступу окупантів.

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