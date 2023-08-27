Некоторых украинцев могут лишить пенсии: кого это касается

Некоторым украинским пенсионерам могут отменить выплаты. В частности, это касается тех, кто не тратит средства с пенсионного счета в течение шести месяцев.

Об этом говорилось в законопроектах №9453 на сайте Верховной Рады. Таким образом, пенсионные выплаты могут отменить гражданам, которые:

временно проживают за границей (по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии);

признаны умершими;

предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

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не тратили средства с пенсионного счета или не получали пенсию в течение 6 месяцев в организациях, осуществляющих выплату пенсий;

не проходили физическую идентификацию.

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В свою очередь, украинцы могут рассчитать размер своей будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора, который нужен для оценки пенсии, учитывая страховой стаж, заработную плату и прочее. Для этого нужно:

зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ;

выбрать алгоритм расчета пенсии;

актуализировать данные о трудовой деятельности (дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать ежемесячный заработок);

нажать "Сохранить и рассчитать";

пересмотреть данные размера пенсии с учетом страхового стажа и протокол расчета.

В личном кабинете на вебпортале ПФУ можно просмотреть результаты персонального расчета пенсии.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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