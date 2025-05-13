Некоторым из пенсионеров могут отказать в бесплатном проезде: названа причина

Люди пенсионного возраста в Украине имеют право на различные социальные льготы. Среди них, в частности бесплатный проезд в общественном транспорте.

Однако не во всех случаях пенсионеры имеют право не платить за проезд. Об этом отмечает "24 Канал", ссылаясь на постановление Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Пенсионеры имеют возможность бесплатно пользоваться такими видами транспорта:

автобусы;

троллейбусы;

трамваи;

электрички (загородные поезда).

Впрочем, существуют ситуации, когда граждане пенсионного возраста могут потерять это право. В частности, если они не предъявили пенсионное удостоверение, им могут отказать в предоставлении льготного проезда.

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Также не во всех случаях пенсионеры могут бесплатно пользоваться маршрутками, поскольку решение о категориях льготников, имеющих право на бесплатный проезд в этом транспорте, принимают органы местного самоуправления.

За какие виды транспорта пенсионеры обязаны платить за проезд

Пенсионные льготы не действуют в метро и при пользовании услугами такси. Кроме того, пассажирам пожилого возраста придется платить за проезд в междугородних поездах и автобусах.

Напомним, ранее мы рассказывали о льготах для украинских пенсионеров, о которых мало кто знает.

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