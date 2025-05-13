Декому з пенсіонерів можуть відмовити у безплатному проїзді: названо причину

Люди пенсійного віку в Україні мають право на різні соціальні пільги. Серед них, зокрема безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Проте не у всіх випадках пенсіонери мають право не платити за проїзд. Про це зазначає "24 Канал", посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Пенсіонери мають можливість безоплатно користуватись такими видами транспорту:

автобуси;

тролейбуси;

трамваї;

електрички (приміські потяги).

Втім, існують ситуації, коли громадяни пенсійного віку можуть втратити це право. Зокрема, якщо вони не пред’явили пенсійне посвідчення, їм можуть відмовити у наданні пільгового проїзду.

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Також не у всіх випадках пенсіонери можуть безоплатно користуватись маршрутками, оскільки рішення про категорії пільговиків, які мають право на безплатний проїзд у цьому транспорті, ухвалюють органи місцевого самоврядування.

За які види транспорту пенсіонери зобов’язані платити за проїзд

Пенсійні пільги не діють у метро та при користуванні послугами таксі. Крім того, пасажирам похилого віку доведеться сплачувати за проїзд у міжміських поїздах і автобусах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільги для українських пенсіонерів, про які мало хто знає.

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