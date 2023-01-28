Некоторым женщинам запретили выезд за границу: кого это касается
Во время военного положения действуют правила выезда за границу мужчин призывного возраста и женщины военнослужащих. Теперь под запрет попали некоторые категории гражданских женщин.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 января. Как пишет BBC, запрещено пересекать границу женщинам и мужчинам, имеющим следующие должности:
- члены кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,
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- руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,
- руководитель офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,
- глава СБУ, его первый заместитель и заместители,
- председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,
- секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,
- глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,
- постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,
- судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,
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- депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.
Отмечается, что вышеупомянутые работники вправе пересекать государственную границу только на основании документов о служебных командировках.
Как пишет BBC, около 15 тысяч женщин являются депутатами местных советов. Кроме того, 9 тысяч из них депутаты сельских советов. Их тоже добавили в список и запретили выезд.
Как уехать за границу, если ты госслужащий
Какие исключения для госслужащих
- если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей младше 18 лет, если они едут навестить детей. Или для сопровождения детей для выезда за пределы Украины. Для этого нужно иметь соответствующие документы.
- если госслужащие уезжают за границу для лечения. В этом случае также необходимы документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо от Минздрава с перечнем лиц, которых больницы за границей могут принять для лечения.
Отметится, что разрешение на выезд может дать председатель Государственной пограничной службы в случае смерти за границей кого-либо из семьи.
Напомним, что во время незаконного пересечения границы мужчинам грозит ответственность. Юрист объяснил, какое наказание предусмотрено для нарушающих закон.
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