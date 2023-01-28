Некоторым женщинам запретили выезд за границу: кого это касается

Во время военного положения действуют правила выезда за границу мужчин призывного возраста и женщины военнослужащих. Теперь под запрет попали некоторые категории гражданских женщин.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 января. Как пишет BBC, запрещено пересекать границу женщинам и мужчинам, имеющим следующие должности:

члены кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,

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руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,

руководитель офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,

глава СБУ, его первый заместитель и заместители,

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,

глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,

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депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Отмечается, что вышеупомянутые работники вправе пересекать государственную границу только на основании документов о служебных командировках.

Как пишет BBC, около 15 тысяч женщин являются депутатами местных советов. Кроме того, 9 тысяч из них депутаты сельских советов. Их тоже добавили в список и запретили выезд.

Как уехать за границу, если ты госслужащий

Какие исключения для госслужащих

если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей младше 18 лет, если они едут навестить детей. Или для сопровождения детей для выезда за пределы Украины. Для этого нужно иметь соответствующие документы.

если госслужащие уезжают за границу для лечения. В этом случае также необходимы документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо от Минздрава с перечнем лиц, которых больницы за границей могут принять для лечения.

Отметится, что разрешение на выезд может дать председатель Государственной пограничной службы в случае смерти за границей кого-либо из семьи.

Напомним, что во время незаконного пересечения границы мужчинам грозит ответственность. Юрист объяснил, какое наказание предусмотрено для нарушающих закон.

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